(ANSA) - LA VALLETTA, 3 FEB - "Non penso che siamo minacciati, ma penso che ci sia spazio per delle spiegazioni perché si ha l'impressione che la nuova Amministrazione americana non conosca l'Unione europea nei dettagli. Ma in Europa i dettagli contano". Così il presidente della Commissione europpea, Jean Claude Juncker, all'arrivo al vertice informale dei leader europei a Malta.