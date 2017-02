(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Abuso d'ufficio, falso, e ora anche qualche regalo 'a sua insaputa'. Caro Beppe, bisognerà che tu faccia ancora qualche aggiustatina al codice etico già molto elastico, per far finta che a Roma non stia succedendo nulla...". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato.