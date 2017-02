(ANSA) - TEHERAN, 3 FEB - "Il messaggio degli Usa è un messaggio di chi sta combattendo contro la religione e contro l'Islam". Lo ha detto l'ayatollah Ahmad Khatami nel sermone della preghiera del venerdì a Teheran, facendo riferimento alle politiche di Trump. "Migliaia di americani sono stati assassinati in Arabia Saudita, ma non un singolo americano è stato assassinato nei 7 Paesi a maggioranza musulmana inclusi nella lista di divieto di visto", ha continuato Khatami, aggiungendo che "viviamo in un mondo pieno di lupi, come gli Stati Uniti, e in un mondo così abbiamo bisogno di armi per difenderci".