(ANSA) - ROMA 3 FEB - Il premio alla coalizione? "E' la formula magica perche' i partiti possano tirare a campare fino al 2018". Lo dice ai cronisti in Transatlantico Luigi Di Maio del M5S. "E' l'ennesima scusa per coalizzarsi contro il M5S e quando si tratta di andare contro di noi si mettono tutti d'accordo. Per un attimo avevamo creduto che Renzi volesse trasferire la legge dalla Camera al Senato e andare a votare. In realta' Renzi non e' neanche piu' segretario di se' stesso, isuo partito non lo controlla piu'", attacca Di Maio.