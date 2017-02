(ANSA) - WASHINGTON, 3 FEB - Il Dipartimento al Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran in seguito al recente test missilistico di Teheran. Vengono colpite decine di entità iraniane coinvolte nello sviluppo del programma missilistico e sospettate di favorire il terrorismo. Le nuove misure restrittive erano ampiamente annunciate, con Trump che ha accusato l'Iran di "giocare con il fuoco". I soggetti colpiti dalle nuove sanzioni sono indicate in una lista che comprende 13 persone e 12 entità, alcune accusate di contribuire alla proliferazione di armamenti di distruzione di massa e altri per presunti legami con il terrorismo.