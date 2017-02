Trump: Breitbart contro Budweiser per spot Superbowl

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Sulla lattina il messaggio è chiaramente patriottico: "America, e pluribus unum". Ma l'americanità della popolarissima birra Budweiser è finita nel mirino dei sostenitori di Trump dopo che il sito Breitbart, a lui vicino, ha sparato a zero contro il nuovo spot "non patriottico" che il colosso Anheuser-Busch manderà in onda nella notte del Superbowl. Il oclip, in lavorazione da ben prima dell'ordine di Trump sull'immigrazione, racconta la storia dell'arrivo da migrante del fondatore Adolphus Busch in America, dove incontra il cofondatore Eberhard Anheuser. Intitolato "Born the Hard Way", descrive il suo viaggio dalla Germania nel 1857 e l'accoglienza fra gli insulti nel segno del "Tornatene a casa, non ti vogliamo qui". Lo spot ha scatenato un boicottaggio tra i sostenitori di Trump: dopo Breitbart, il sito dell'ultradestra Freedomdaily ha definite "disgustoso" il videoclip e che Budweiser "la pagherà cara" con l'hashtag #BoycottBudweiser.