(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Matteo Salvini ha riunito oggi a Roma i coordinatori regionali di Noi con Salvini (NcS). "Un incontro - dice Salvini - lungo e proficuo per fare il punto sulle prossime battaglie da portare avanti. La prima sfida dell'anno sarà quella del 18 e 19 febbraio, le giornate del tesseramento che ci vedranno in piazza, tra la gente, in tutte le piazze d'Italia". Presenti alla riunione anche il vice presidente, Raffaele Volpi e il segretario del movimento, Angelo Attaguile.