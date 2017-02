Incidenti stradali: auto investe 3 donne nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Tre donne sono state investite da una vettura guidava da una ragazza di 25 anni, questo pomeriggio intorno alle 16 mentre attraversavano la strada in via Manzoni, a Scandicci (Firenze). Le donne, di età compresa tra i 45 e i 55 anni, romene, sono state soccorse e portate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche la conducente dell'auto, sotto choc per l'accaduto. Secondo quanto spiegato dalla polizia municipale, l'investimento sarebbe avvenuto nei pressi delle strisce pedonali.(ANSA).