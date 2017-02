Oxfam, con intesa Italia-Libia vite a rischio, Ue ipocrita

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Nonostante i leader europei, che si sono riuniti oggi a Malta, abbiano ribadito il loro impegno per la tutela dei diritti dei migranti, l'accordo raggiunto dall'Italia con la Libia non prevede specifiche misure di tutela e salvaguardia dei diritti umani. In questo modo centinaia di migliaia di uomini donne e bambini, già in fuga da guerra e persecuzioni, correranno il rischio di perdere la vita e subire nuovi abusi e sofferenze". Così il direttore dei programmi in Italia di Oxfam Alessandro Bechini. Bechini denuncia "l'ipocrisia del vecchio continente sulla politica migratoria nel Mediterraneo", perché "dopo che per una settimana i leader europei si sono dichiarati scandalizzati per le aberranti decisioni prese dall'amministrazione Trump in materia di immigrazione, decidono di fatto di seguire la stessa logica". E sono "tantissimi i migranti, anche accolti da Oxfam in Italia, che raccontano di aver subito orribili abusi da parte delle autorità libiche durante i drammatici e lunghissimi viaggi".