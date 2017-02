L.elettorale: finora 16 proposte in commissione

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Sarà Andrea Mazziotti, presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, il relatore alla legge elettorale, per la quale risultano finora depositate 16 proposte di legge, anche se altre sono state annunciate. Il relatore viene deciso dal presidente della Commissione che spesso, per i provvedimenti più importanti, tiene per sé questo compito, come aveva fatto per l'Italicum l'allora presidente Francesco Paolo Sisto (Fi). Ed è la scelta fatta anche da Mazziotti.