Migranti muoiono freddo, greci scendono in piazza

(ANSA-AP) - ATENE, 3 FEB - I greci sono scesi in piazza oggi ad Atene e nell'isola di Lesbo in manifestazioni anti-governative indette per protestare per la recente morte di alcuni migranti nei campi di detenzione. Qui migliaia di profughi vivono in condizioni disumane e molti non riescono a superare i rigori di questo gelido inverno. Nella capitale greca i manifestanti hanno scandito slogan come "date riparo ai migranti" ed hanno attraversato pacificante il centro della città. Sono cinque i migranti morti in pochi giorni per il freddo e gli stenti nei campi dove sono trattenuti. A Lesbo, tre di loro sono stati probabilmente uccisi dai fumi tossici di una stufa malfunzionante. Il governo greco aveva detto che durante i mesi invernali avrebbe cercato di trovare posto per i migranti in appartamenti e hotel.