"Vestitivi come donne". E' polemica sul "dress code" di Trump

Donald Trump porta la sua ossessione per l’aspetto fisico anche alla Casa Bianca. Secondo quanto riferisce la stampa americana sembra che il presidente abbia imposto al suo staff un "dress code", una "regola" che riguarda soprattutto il personale femminile al quale viene appunto chiesto di vestire "come donne". E la richiesta viene dallo stesso presidente stando a quanto riferisce Stephen Miller, suo consigliere politico.

In realtà l’obbligo di avere una certa immagine viene imposto anche agli uomini, ma di solito si limita all'uso della cravatta. Per le donne, invece, si tratta come di un ritorno agli stereotipi, ossia ad un’immagine che le vede associate al tradizionale vestito o gonna e tacchi.

Per Trump, quindi, l'abito fa il monaco e la reazione delle donne non si è fatta attendere e al grido dell’hashtag #dresslikeawoman (vesti da donna) hanno mostrato cosa vuol dire per loro vestirsi da donna. Così donne soldato, vigili del fuoco, medici hanno scattato foto di se stesse in uniforme sui luoghi di lavoro.