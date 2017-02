Brasile: morte moglie Lula, Temer decreta 3 giorni lutto

RIO DE JANEIRO - Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha decretato tre giorni di lutto ufficiale per la morte, oggi a San Paolo, di Marisa Leticia, moglie dell'ex capo di stato, Luiz Inacio Lula da Silva. Temer ieri era andato all'ospedale siro-libanese, dove era ancora ricoverata l'ex 'first lady', per porgere personalmente le condoglianze a Lula.