India: voto in Punjab e Goa, test per governo Modi

NEW DELHI - Sono cominciate oggi in India le operazioni di voto negli Stati di Punjab e Goa, prima fase di una mini-stagione elettorale che si estendera' per varie settimane e che coinvolgera' anche gli Stati di Uttar Pradesh (il piu' popoloso dell'Unione), Manipur e Uttarakhand. L'appuntamento e' considerato cruciale per il governo del Bjp (centro-destra nazionalista) guidato dal premier Narendra Modi perche' fornira' il polso dell'opinione pubblica indiana dopo i suoi quasi tre anni al potere, e soprattutto dopo le misure adottate in novembre di lotta alla corruzione attraverso la riduzione drastica del denaro liquido circolante nel Paese.