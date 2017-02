Trump: neonata Iran rischia vita, autorizzata in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 4 FEB - Una neonata iraniana di quattro mesi è stata autorizzata a entrare negli Stati Uniti per sottoporsi ad un intervento al cuore che potrebbe salvarle la vita. Lo ha annunciato il governatore di New York Andrew Cuomo precisando che l'operazione sarà eseguita al Mount Sinai Hospital di Manhattan. La settimana scorsa i genitori della piccola Fatemah avevano tentato di entrare in Oregon con un visto turistico ma erano stati respinti perche' provenienti da uno dei sette Paesi a maggioranza musulmana colpiti dal bando del presidente Donald Trump.