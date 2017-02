Trump: proteste contro divieto in Indonesia e Filippine

(ANSA) - GIACARTA, 4 FEB - Migliaia di studenti stanno protestando davanti alle ambasciate americane in Indonesia e nelle Filippine e davanti al Consolato Usa a Hong Kong contro il divieto di ingresso negli Stati Uniti imposto dal presidente Donald Trump ai cittadini provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana. A Giacarta, capitale del paese con il più alto numero di musulmani la mondo, attivisti e studenti hanno chiesto l'intervento del governo e della comunità internazionale contro il bando di Trump. 'No ai divieti, no ai muri', si legge sui tanti cartelli sorretti dai manifestanti che hanno preso parte alla protesta organizzata dall'attivista Veronica Koman. Le politiche "xenofobe" di Trump, ha dichiarato, avranno un impatto significativo sui rifugiati scappati da paesi in guerra e che ora si trovano in Indonesia. Al momento nel paese ci sono 14.000 profughi che aspettano di essere ricollocati.