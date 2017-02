(ANSA) - AOSTA, 4 FEB - Sarà il sostituto procuratore generale di Torino Giancarlo Avenati Bassi a prendere il posto di Pasquale Longarini, procuratore capo di Aosta facente funzioni arrestato lunedì scorso per induzione indebita e favoreggiamento. L'incarico gli è stato affidato dal procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, in attesa che il Csm scelga il procuratore. Avenati Bassi sostiene l'accusa nel processo d'Appello sui costi della politica in Valle d'Aosta e si era occupato anche dell'analogo procedimento riguardante le spese dei consiglieri regionali piemontesi. Longarini ricopriva l'incarico ad Aosta in quanto magistrato con più anzianità di servizio, nell'attesa che il Csm scegliesse il nuovo procuratore capo all'interno di una rosa di candidati (tra i quali lo stesso magistrato finito ai domiciliari).