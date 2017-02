Isis: Baghdadi in Siria per incontrare con capi jihad

(ANSA) - TEHERAN, 4 FEB - Il capo dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, è arrivato nella città siriana di Merkadeh, a sud della provincia di Hasaka, per partecipare a un incontro "molto importante" dei leader del gruppo terroristico. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, sottolineando che negli ultimi due giorni sono notevolmente state intensificate le misure di sicurezza "senza precedenti" in tutta l'area a testimonianza dell'arrivo di al Baghdadi. Una fonte della sicurezza aveva già riferito che al Baghdadi aveva lasciato dieci giorni fa l'Iraq per "la città di Raqqa, 'capitale' dell'Isis in Siria.