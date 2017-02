Comunali: Taranto, subì mattanza pecore,si candida a sindaco

(ANSA) - TARANTO, 4 FEB - Vincenzo Fornaro, l'allevatore tarantino che ha riconvertito la sua masseria coltivando canapa dopo aver subito l'abbattimento di circa 600 ovini contaminati dalla diossina, si candida a sindaco di Taranto per il movimento civico 'Taranto respira'. Fornaro, ambientalista ed ex co-portavoce provinciale dei Verdi, nel 2014 si era candidato alle europee (ma non era stato eletto) come capolista della lista Verdi europei-Green Italia per la circoscrizione Sud. Alla famiglia Fornaro, tra il 2008 e il 2010, furono abbattuti e portati al macello 600 ovini, tra pecore e capre. Un danno stimato in 300mila euro. Ma furono 12 in tutto gli allevamenti coinvolti e circa 3mila i capi abbattuti. Fornaro si è costituito parte civile nel processo 'Ambiente svenduto' per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva.