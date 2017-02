L.elettorale: Vendola, bene tornare al proporzionale

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Una buona riforma della legge elettorale è immaginare quella che abolisce i capilista bloccati, probabilmente estendendo anche al Senato per ragioni di omogeneità ciò che resta dell'Italicum come riformato dalla Corte Costituzionale". Lo afferma Nichi Vendola parlando con i cronisti a margine di lavori dell'assemblea territoriale dell'area metropolitana di Roma. "Allora io dico - aggiunge l'ex governatore della Puglia - che è un bene che torni il proporzionale ed è bene che il Pd guardi in faccia la ragione delle sue difficoltà e dei suoi tracolli". Quindi Vendola, commentando l'intervista della Presidente della Camera Laura Boldrini, afferma: "C'è bisogno di sinistra", perchè "oggi la diseguaglianza rischia di far saltare per aria la democrazia e la convivenza nel nostro Paese e in tutto il Continente".