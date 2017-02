(ANSA) - LONDRA, 4 FEB - Migliaia di manifestanti hanno sfilato in un corteo dall'ambasciata americana a Londra al parlamento britannico per chiedere al governo di ritirare l'invito per una visita di Stato al presidente americano Donald Trump. Le critiche alla premier Theresa May sono aumentate dopo la sua visita a Washington la settimana scorsa, dove ha ricambiato l'invito per l'estate prossima. "Theresa May, vergognati!", hanno scandito oggi i dimostranti nella capitale britannica. Il parlamento dovrà discutere dei piani britannici per invitare Trump nelle prossime settimane. Una petizione online contro l'invito al presidente Usa ha raccolto un forte sostegno, ma May insiste che una visita di Trump è benvenuta.