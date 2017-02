(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 FEB - In Israele il leader dell'opposizione al governo di Benyamin Netanyahu, il laburista Isaac Herzog (56 anni) è stato dimesso nel pomeriggio di oggi dall'ospedale di Tel Aviv dove era stato ricoverato ieri sera per un sospetto ictus in forma leggera. Herzog, che non ha mai perso conoscenza, si era sentito male durante una cena. Dopo essere stato sottoposto ad accertamenti e tenuto in osservazione per tutta la notte, Herzog ha lasciato l'ospedale ed ha fatto ritorno a casa questa sera.