Tre uomini a volto coperto, di cui uno armato forse di coltello, hanno rapinato l’ufficio postale di Novellara, nel Reggiano.

Il terzetto ha fatto irruzione poco prima delle 13, quando già la sede in via Nazario Sauro era chiusa al pubblico, forzando una porta di servizio. In quel momento all’interno erano presenti cinque dipendenti che sono stati costretti a consegnare l’incasso, ancora in corso di quantificazione. Il personale è stato poi chiuso in una stanza e solo successivamente è riuscito a dare l’allarme.

L’auto utilizzata dai banditi in fuga col bottino è stata successivamente recuperata dai carabinieri nelle campagne del paese. Si trattava di una Fiat Punto rubata in mattinata a Reggio Emilia.