Sfregiata con acido: Boschi a Rimini fa visita a Gessica

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi si è recata oggi pomeriggio all'ospedale 'Bufalini' di Cesena per fare visita a Gessica Notaro, la 27enne aggredita con l'acido a Rimini il 10 gennaio. Boschi, che ha la delega alle Pari opportunità, ha portato gli auguri di pronta guarigione a Gessica da parte del Governo. Ad accompagnare la sottosegretaria c'era il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Cesena Paolo Lucchi. Gessica - prosegue la nota - è in buone condizioni, grazie anche alle cure dell'equipe guidata dal primario di dermatologia, dott. Melandri. La sottosegretaria Boschi al termine della visita ha ringraziato Melandri e i suoi collaboratori per l'eccellente lavoro svolto nei confronti di Gessica e degli altri pazienti ricoverati.