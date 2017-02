Ue: Bonafè, muri e confini forti puro populismo

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 4 FEB - "Chi dice di uscire dall'Europa non sa di cosa parla oppure, come Salvini, non vi è presente e quindi non la conosce. Certo, questa Europa ha tanti problemi, ma senza di essa non si può andare avanti". Lo ha detto l'europarlamentare Pd Simona Bonafè, intervenendo all'incontro di formazione politica promosso a Senigallia dal Pd delle Marche. "Basti pensare alla questione immigrazione: la gestione europea dei flussi migratori deve essere coerente - ha continuato - altrimenti la situazione ci sfugge di mano, e si finisce per pensare che l'Ue sia inutile. E invece ora più che mai, con l'era Trump che si è aperta, serve un'Europa più protagonista. Dagli attentatori non ci si salva erigendo muri perché, come in Francia, molti erano cittadini francesi. Muri e confini forti sono quindi puro populismo che solletica la pancia della gente".