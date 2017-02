Afghanistan:troppa neve,governo decreta festivita' nazionale

KABUL - Una eccezionale ondata di maltempo con nevicate di proporzioni insolite a Kabul e in numerose province afghane hanno spinto il governo a decretare oggi (la domenica e' un giorno lavorativo nell'Afghanistan musulmano, ndr.) una giornata di festa a livello nazionale. Lo riferisce Tolo Tv. Il ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Nasrin Oriakhail, ha confermato all'emittente che per l'enorme quantita' di neve caduta nelle ultime 24 ore, e per l'interruzione di moltissime vie di comunicazione, e' scattata una emergenza a livello nazionale.