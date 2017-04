'Ndrangheta, due operazioni della Polizia in Calabria

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Due distinte operazioni della Polizia sono in corso in Calabria contro la 'ndrangheta. I poliziotti delle squadre mobili di Reggio Calabria e Catanzaro, coordinati dal Servizio centrale operativo, stanno eseguendo una serie di fermi e sequestri di beni e rapporti bancari. La prima operazione, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, riguarda una serie di presunti esponenti e fiancheggiatori di una cosca di Rosarno. In particolare, l'indagine della Polizia avrebbe consentito di fare luce sulle dinamiche economiche legate al trasporto su gomma nella piana di Gioia Tauro. L'inchiesta di Catanzaro, coordinata dalla Dda, riguarda invece una serie di aziende operanti nel settore delle costruzioni. Nei loro confronti i poliziotti stanno eseguendo diversi decreti di sequestro preventivo per un valore di alcuni milioni.