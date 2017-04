Trump: Wp,incontro segreto a Seychelles per canale con Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Dalle indagini sul Russia-gate spunta anche un incontro segreto alle Seychelles, mediato dagli Emirati Arabi, tra Erik Prince, fondatore della controversa societa' di sicurezza Blackwater (diventata simbolo degli abusi Usa in Iraq), e una persona vicina a Vladimir Putin per stabilire una linea di comunicazione tra Mosca e l'allora presidente eletto Donald Trump. Lo rivela il Washington Post citando non meglio precisati dirigenti americani, europei e arabi. L'incontro, secondo il giornale, si svolse a meta' gennaio, poco prima dell'insediamento di Trump. Prince avrebbe agito come emissario non ufficiale di Trump, di cui e' un convinto sostenitore e generoso donatore, con buoni agganci anche con il chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon.