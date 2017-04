Siria: attivisti, 18 uccisi in raid governativo con gas

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 APR - Almeno 18 civili, tra cui due bambini, sarebbero stati uccisi da gas tossici usati in un raid aereo governativo in Siria su un'area controllata dagli insorti, secondo quanto riferiscono stamane alcuni media citando fonti degli attivisti. Notizie che per il momento sono impossibili da verificare. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), citato dal quotidiano libanese Daily Star, afferma che l'attacco è avvenuto sulla cittadina di Khan Sheikhun, nella provincia nord-occidentale di Idlib, e che le vittime sarebbero rimaste soffocate. La stessa organizzazione, citando fonti locali, aggiunge di non essere in grado di precisare la sostanza tossica che sarebbe stata usata.