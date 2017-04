India: visita Dalai Lama in Arunachal Pradesh, Cina irritata

(ANSA) - NEW DELHI, 4 APR - Il Dalai Lama, leader spirituale dei tibetani in esilio, visiterà a partire da oggi per alcuni giorni lo Stato indiano di Arunachal Pradesh confinante con la Cina, in un'iniziativa che ha causato irritazione a Pechino. Il programma della visita ai luoghi attraverso cui il Dalai Lama in fuga dalla Cina entrò in India nel 1959, riferisce l'agenzia di stampa Ani, ha però subito un'alterazione dovuta a problemi climatici che hanno impedito oggi l'arrivo dell'elicottero a Tawang, distretto rivendicato dalla Cina. Il Dalai Lama arriverà invece in serata a Bomdila, dove domani si mostrerà ai fedeli, e solo dopo due giorni continuerà il suo viaggio verso Tawang, dove sarà accolto da 800 monaci in abiti tradizionali e dove resterà per 4 giorni. Intanto il ministero degli Esteri indiano ha ricordato oggi che il Dalai Lama ha varie volte in passato visitato l'Arunachal Pradesh e che trattandosi di una visita di carattere religioso, ad essa non deve essere assegnato alcun significato politico.