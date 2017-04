(ANSA) - LONDRA, 4 APR - No alle mine ancora disseminate in giro per il mondo: il principe Harry, sulle orme della sua defunta madre Diana (e anche di suo padre Carlo), lancia un nuovo appello contro questo micidiale e subdolo tipo di ordigno in occasione dell'International Mine Awareness Day, ospitato a Londra a Kensington Palace. L'obiettivo, spiega il principe richiamando le campagne condotte a suo tempo da Lady D, resta quello di arrivare a un bando generalizzato: svolta che a suo giudizio potrebbe essere raggiunta gia' nel 2025. Non facile, tuttavia, nota la Bbc, ricordando stime aggiornate che indicano a oltre 60 milioni gli esseri umani costretti a convivere con il rischio mine nel pianeta.