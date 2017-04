Terremoto: sindaco, Principe Carlo ringrazia Amatrice

(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 4 APR - "Ho ricevuto la telefonata dell'Ambasciata inglese. Il principe Carlo ringrazia e mi hanno riferito che è stato positivamente colpito dalla semplicità con cui lo abbiamo accolto". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, riferendosi alla visita di domenica scorsa del Principe Carlo d'Inghilterra. "L'aver messo da parte un protocollo rigido - prosegue il sindaco del comune reatino colpito dal terremoto - ci ha resi più umani, più sensibili, ma, soprattutto, più vicini con il cuore. Da uomo delle istituzioni - aggiunge Pirozzi - apprezzo la disponibilità a farsi carico di progetti per la scuola, di aiutare il mondo degli allevatori e dei produttori del marchio Deco. Questa empatia, che ci siamo guadagnati con il cuore, senza formalismi e protocolli vari, ci consentirà di realizzare importanti progetti per il futuro e sopratutto di stringere un'importante alleanza con l'Inghilterra. Ringrazio il principe Carlo -conclude- per questa visita straordinaria".