(ANSA) - GINEVRA, 4 APR - Dall'inizio dell'anno almeno 663 migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa e il totale degli arrivi via mare nel Vecchio Continente al 2 aprile è salito a 29.369, secondo gli ultimi dati resi noti oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Oltre l'80 % degli arrivi sono stati registrati in Italia (24.513) ed il resto in Grecia (3.856) e Spagna (1.000).