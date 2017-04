(ANSA) - RHO (MILANO), 4 APR - "La consapevolezza del nostro valore e delle energie che sappiamo mettere a sistema, espressa con misura e pacatezza - in un contesto internazionale in cui affiorano elementi di instabilità - può far sì che ripresa economica e ripresa civile possano saldamente coincidere in una stagione che rinnovi fiducia sempre maggiore". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Salone del Mobile.