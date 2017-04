(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Dobbiamo sforzarci a unire quello che c'è a sinistra del Pd, fissare cosa abbiamo in comune e come possiamo aggregarci. Ma è un segno positivo che ci sia una discussione in corso". Lo ha detto Laura Boldrini a un 'Giorno da pecora', su Radio1. Quanto alla domanda se intende essere lei la leader di questo schieramento, la Presidente della Camera si è schermita: "Io sto cercando di fare la mia parte. La sinistra ha diverse anime, ora dobbiamo trovare un punto in comune". Infine, in tono scherzoso, a chi vuole sapere se lei punta su un candidato in lizza per la guida del Pd, Boldrini replica ridendo: "Ho 56 anni, aspettiamo di vedere che succede...".