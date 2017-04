Internet: Salvini a Boldrini, è lei la "fake news" vivente

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "La Boldrini fa tutto questo senza rendersi conto che la peggior BUFALA e FAKE NEWS vivente è proprio lei!". Lo scrive su Facebook, Matteo Salvini, commentando il via libera promosso dalla Presidente della Camera di un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle fake news. "La maestrina Boldrini - prosegue il leader della Lega - scrive (ancora?) a Zuckerberg contro 'odio e bufale' su Facebook, invocando chiusure e censure...Zuck, dai, accontentala, almeno un messaggino in chat o un "Mi piace"! Viva la Rete, LIBERA e BELLA! P.s. Di post con notizie inventate e insulti di ogni tipo nei miei riguardi ne leggo a centinaia ogni giorno, ma non mi sono mai sognato di invocare l'Inquisizione. P.p.s. ...e comunque - conclude Salvini - la Boldrini fa tutto questo senza rendersi conto che la peggior BUFALA e FAKE NEWS vivente è proprio lei!".