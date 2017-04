(ANSAmed) - BEIRUT, 4 APR - Il comando generale delle forze armate siriane "smentisce categoricamente" di avere compiuto un attacco chimico oggi a Khan Sheikhun. Lo si legge in un comunicato diffuso in serata dall'agenzia governativa Sana. Le forze armate "non hanno e non useranno mai questi materiali in nessun luogo o momento", si legge ancora nella nota, in cui si afferma che lo stesso comando generale "ritiene responsabili per l'uso di sostanze chimiche e tossiche i gruppi terroristi e quelli che sono dietro a loro".