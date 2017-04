(ANSA) - PARIGI, 4 APR - La Torre Eiffel resterà spenta stasera a partire da mezzanotte in segno di lutto per le vittime dell'attentato di ieri nella metropolitana di San Pietroburgo. Lo ha reso noto la sindaca di Parigi Anne Hidalgo dal suo account twitter: "Questa sera, a mezzanotte, la città di Parigi spegnerà la Torre Eiffel in omaggio alle vittime dell'attentato di San Pietroburgo" si legge nel messaggio. La Torre Eiffel è stata spenta in segno di lutto in più occasioni, come nel caso recente dell'attentato di Londra oppure illuminata con i colori delle nazioni colpite da attentati come nel caso di Berlino o di Bruxelles: il fatto che ieri, dopo la strage in Russia, non fosse stato annunciata la stessa iniziativa aveva sollevato diverse proteste sui social network.