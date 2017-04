(ANSA) - NEW YORK, 4 APR - La Casa Bianca valuta l'introduzione di due nuove tasse, l'Iva sui consumi e la carbon tax, per aumentare le entrate fiscali. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le due nuove imposte rientrerebbero nell'ambito della più ampia riforma delle tasse. Il presidente Donald Trump ha promesso un forte taglio delle tasse, ma all'interno dell'amministrazione si valutano strade per aumentare le entrate fiscali così da non creare un buco di bilancio.