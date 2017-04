(ANSA) - BRUXELLES, 4 APR - La Commissione europea ha mobilitato 150mila euro per i soccorsi in Colombia, dopo le frane dei giorni scorsi. Si legge in una nota della Commissione. "L'Ue è vicina al popolo e alle autorità colombiane. Abbiamo reagito immediatamente per sostenere le organizzazioni umanitarie che lavorano nelle aree colpite, con fondi di emergenza e sostegno", dichiara il commissario per la Gestione delle crisi Christos Stylianides. Con oltre 229milioni di euro di aiuti dal 1994, Colombia è il principale beneficiario dell'assistenza della Commissione Ue in America Latina.