(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Gli arresti di immigrati che hanno cercato di entrare negli Stati Uniti attraversando il confine con il Messico sono calati in marzo ai minimi da 17 anni. Lo afferma il segretario alla Sicurezza Nazionale, John Kelly, sottolineando che il calo "non è un caso" ed è merito del presidente Donald Trump e del suo approccio all'immigrazione illegale. Le persone fermate mentre cercavano di attraversare il confine in marzo sono state 12.500 contro le 43.000 di dicembre. I bambini fermati meno di 1.000.