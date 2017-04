(ANSA) - PARIGI, 5 APR - Il candidato della sinistra alternativa Jean-Luc Melenchon (La France Insoumise) viene considerato dai telespettatori come il "più convincente" in occasione del grande dibattito di ieri sera in tv tra gli 11 candidati alle presidenziali francesi del 23 aprile e del 7 maggio. E' quanto emerge da un sondaggio Elabe per Bfm-Tv. Per il 25% degli intervistati è stato Melenchon a dominare il dibattito, seguito dal candidato di En Marche, Emmanuel Macron (21%) e Francois Fillon (15%). Alla domanda su chi avesse il miglior progetto per la Francia, questa volta è avanti Macron con il 23%, seguito da Melenchon (22%) e Fillon 18%.