Droga: decifrato codice segreto spaccio, 6 arresti a Torino

(ANSA) - TORINO, 5 APR - Il burro, il latte, il caffè, l'aperitivo e la birra erano le parole in codice utilizzate per spacciare droga da una banda smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che hanno arrestato sei persone. Marocchini, albanesi e italiani accusati, a vario titolo, di spaccio e di sfruttamento della prostituzione. Sequestrate circa 800 dosi di cocaina, hashish e marijuana e 1.400 euro in contanti. Nel corso dell'indagine i carabinieri hanno scoperto anche una sorta di bancarella della cannabis, con tanto di angolo degustazione, allestito sul muretto di un parco in provincia di Torino. La vendita e il consumo della droga avveniva alla luce del sole, sotto gli occhi di famiglie e bambini. Tra i clienti anche studenti minorenni. Uno degli arrestati svolgeva anche 'servizi taxi' per una quindicina di prostitute albanesi e romene e offriva loro casa per incontrare i propri clienti. L'indagine è stata coordinata dai pm Andrea Padalino e Paolo Borgna della Procura di Torino.(ANSA).