Siria: Mogherini,immagini ci ricordano nostre responsabilità

(ANSA) - BRUXELLES, 5 APR - "Quello che abbiamo visto ci ha terrificato" e le orribili immagini dell'attacco chimico di ieri in Siria "ci ricordano le nostre responsabilità". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera europea, arrivando alla Conferenza internazionale sul futuro della Siria. "Siamo qui per essere uniti in un vero impegno" ha aggiunto Mogherini affermando di aspettarsi "tre cose" dalla Conferenza: la riconferma dell'impegno per gli aiuti umanitari, "una forte spinta all'impegno politico" e che la comunità internazionale si cominci a preparare per la ricostruzione post-conflitto. "Ieri - ha concluso Mogherini - ho iniziato questa due giorni incontrando la società civile. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno ripetuto che 'tra noi siamo diversi, abbiamo diversi background culturale, ma tutti vogliamo la pace'. Di guerra e violenza ne abbiamo avute abbastanza. Oggi la cosa più urgente è dare aiuti all'interno della Siria e ripristinare le condizioni di vita di base".