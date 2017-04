(ANSA) - BRUXELLES, 5 APR - "Tutti vengono a Bruxelles per fare le loro dichiarazioni, il regime ha fatto la sua in Siria e purtroppo nessuno ha le palle per fare qualcosa contro questo regime". Lo ha detto il primo ministro libanese, Saad Al-Hariri, arrivando alla Conferenza internazionale per il sostegno al futuro della Siria, chiedendo che la comunità internazionale "investa" nel Libano che "ospita 1,5 milioni di rifugiati" e che negli anni ha speso "18 miliardi di dollari" agendo "per il bene di tutti" ma anche "spendendo di più di tutti gli aiuti". "Ieri abbiamo visto cosa ha fatto il regime, ma il mondo non si deve scioccare visto che gli lascia fare quello che fa" ha affermato ancora Al-Hariri.