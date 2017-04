Ankara: "Le analisi provano l'attacco chimico in Siria." Tra i morti, 20 bimbi. Presidio a Parma

Sono 20 i bambini morti nei raid compiuti ieri su Khan Shaykhun: lo ha reso noto l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) rivedendo così al rialzo il bilancio di 11 bimbi deceduti comunicato nelle ore successive alla strage. Tra le 72 vittime, ha aggiunto l'organizzazione che ha sede nel Regno Unito, ci sono anche 17 donne.

«Le prime analisi indicano che" quello di ieri nella provincia di Idlib, in Siria, «è stato un attacco chimico. Le invieremo all’Organizzazione mondiale della sanità». Lo ha detto il ministro della Salute turco, Recep Akdag, spiegando che 30 feriti sono ora ricoverati negli ospedali di Gaziantep, nel sud-est della Turchia.

Almeno altri 2 feriti che erano stati trasportati ieri in Turchia sono invece morti.

Subito dopo l’attacco, Ankara aveva inviato in Siria 30 ambulanze, fornendo alle squadre di medici in servizio al valico di frontiera di Cilvegozu un equipaggiamento straordinario per il trattamento di feriti da agenti chimici.

E all'indomani della strage di civili e di bambini in Siria, Cgil, Cisl e Uil di Parma promuovono un presidio per chiedere di fermare le bombe.

Il ritrovo sarà per giovedì 6 aprile alle ore 18, in piazza Garibaldi a Parma. Hanno già aderito il Ciac e la Consulta dei popoli. Si attendono ulteriori adesioni