(ANSA) - LONDRA, 5 APR - Il Labour sta "abbandonando la comunità ebraica". E' l'accusa lanciata dal rabbino capo britannico Ephraim Mirvis dopo la mancata espulsione dal Labour di Ken Livingstone, ex sindaco di Londra, per le sue frasi su Hitler e il sionismo. La decisione di sospenderlo per un altro anno, oltre a quello già 'scontato', ha mostrato, secondo il leader religioso, che il partito non vuole affrontare in modo serio la piaga dell'antisemitismo. Intanto 'Ken il rosso' ha annunciato il lancio di una campagna per chiedere la revoca della sospensione.