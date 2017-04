Scontri 1 maggio: avevano coltelli, condannati due francesi

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Sono stati condannati a 8 mesi di reclusione, Sylvain Bonneau e Aurelien Wagner, due ragazzi francesi accusati di avere detenuto abusivamente tre coltelli, un cacciavite, una sega e tre martelli, ritrovati nella loro automobile due giorni prima del corteo 'No Expo' del 1 maggio 2015 nel corso del quale, poi, andò in scena una 'guerriglia' urbana. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Milano, che non hanno concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena per i due giovani di 32 e 27 anni. I ragazzi, difesi dai legali Eugenio Losco e Mauro Straini, sono stati assolti, invece, "perché il fatto non sussiste", dall'accusa di aver provato a fabbricare bottiglie 'molotov' e altro materiale esplodente con alcuni oggetti ritrovati sempre nella loro vettura, tra cui una tanica vuota emanante odore di benzina. (ANSA).