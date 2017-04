Corruzione: tre indagati a Brindisi, anche comandante vigili

(ANSA) - BRINDISI, 5 APR - Un avviso di proroga delle indagini preliminari per i reati, in concorso, di corruzione e di corruzione per induzione indebita, è stato notificato da agenti della Digos della questura di Brindisi al comandante della polizia municipale di Brindisi, Teodoro Nigro, al direttore generale della società Aeroporti di Puglia, Marco Franchini, e a Francesco Zingarello, componente dello staff del sindaco di Brindisi, Angela Carluccio. A quanto si è appreso, si tratterebbe di una inchiesta coordinata dal pm Giuseppe De Nozza che riguarderebbe la cessione del parcheggio dell'aeroporto di Brindisi, in zona Santa Maria Del Casale al Comune, dato poi in gestione alla società partecipata Multiservizi. Nelle scorse settimane, proprio su delega della Procura, i poliziotti della Digos della questura di Brindisi avevano acquisito documenti nell'ambito di una maxi-inchiesta che interessa la società partecipata.