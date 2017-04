(ANSA) - MILANO, 5 APR - No alla proposta del Movimento 5 Stelle di introdurre un reddito di cittadinanza "che indurrebbe tutti a non lavorare". E' quanto ha detto stamani Silvio Berlusconi conversando con gli organizzatori del Salone del Mobile e alcuni imprenditori, nel corso della sua visita in Fiera. "Poi - ha aggiunto l'ex premier - non si può fare perché costa 90 miliardi di euro".